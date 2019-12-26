- 16:05 В Украине хотят полностью запретить "гуманитарный" секонд-хенд
- 15:57 Жуткое ДТП под Николаевом: погибла женщина и пострадала семья с тремя малышами
- 15:55 РосСМИ сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
- 15:54 Продолжайте "кнопкодавить": нашумевший закон от Зеленского признан неконституционным
- 15:40 Пожар в одесском колледже: в Одессе похоронили еще двух погибших
- 15:40 В Украине впервые за 15 лет пересадили сердце: операция прошла в канун Рождества в райбольнице Ковеля
- 15:29 Ломаченко принял участие в богослужении на Святой Земле
- 15:29 Все дети были не привиты: в многодетной семье от коклюша умер новорожденный
- 15:24 Больше половины украинцев не смогли назвать главное политическое событие 2019 года в мире
- 15:05 Ольга Сумская снова станет бабушкой? Старшая дочь актрисы показала округлившийся животик
- 15:01 Украина выдала Испании российского «вора в законе»
- 14:59 Путин продолжит давить на Лукашенко: причины провала «интеграции» России с Беларусью
Ольга Сумская снова станет бабушкой? Старшая дочь актрисы показала округлившийся животик (фото)
Известная актриса Ольга Сумская скоро снова может стать бабушкой. Говорят, ее старшая дочь Тоня Паперная ждет второго ребенка. Слухи о пополнении в актерской семье возникли после того, как Антонина вместе с мужем Владимиром Яглычем появились на публике. На днях они посетили две премьеры фильмов в Москве.
Для презентации картины Федора Бондарчука «Вторжение» Паперная выбрала черный наряд, фигуру она прикрывала просторным пиджаком. Однако, под ним поклонники смогли рассмотреть округлившийся животик.
На вечеринке по поводу выхода фильма «Идеальный мужчина» Тоня была в просторной белой кофте и рубашке в клетку, под которой четко видно изменившуюся фигуру актрисы. Вряд ли Тоня, которая тщательно следит за фигурой, просто переела.
Для 29-летней Тони и 36-летнего Владимира это будет второй ребенок. В 2017 году актриса родила дочь Еву. Пока возможное пополнение в семье они не комментируют.
Ранее в беременности заподозрили певицу Светлану Лободу, секрет о братике выдала дочь артистки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.