Ольга Сумская снова станет бабушкой? Старшая дочь актрисы показала округлившийся животик (фото)

Шоу-бизнес

Известная актриса Ольга Сумская скоро снова может стать бабушкой. Говорят, ее старшая дочь Тоня Паперная ждет второго ребенка. Слухи о пополнении в актерской семье возникли после того, как Антонина вместе с мужем Владимиром Яглычем появились на публике. На днях они посетили две премьеры фильмов в Москве.

Для презентации картины Федора Бондарчука «Вторжение» Паперная выбрала черный наряд, фигуру она прикрывала просторным пиджаком. Однако, под ним поклонники смогли рассмотреть округлившийся животик.

На вечеринке по поводу выхода фильма «Идеальный мужчина» Тоня была в просторной белой кофте и рубашке в клетку, под которой четко видно изменившуюся фигуру актрисы. Вряд ли Тоня, которая тщательно следит за фигурой, просто переела.

Для 29-летней Тони и 36-летнего Владимира это будет второй ребенок. В 2017 году актриса родила дочь Еву. Пока возможное пополнение в семье они не комментируют.

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