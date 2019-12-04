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Братика ждет: дочь Лободы намекнула на беременность певицы (фото, видео)
Украинскую певицу Светлану Лободу, которая недавно снялась в клипе Тилля Линдеманна, заподозрили в беременности и уже начали поздравлять.
Певица сама спровоцировала эти слухи опубликовав видео в Instagram видео, на котором обнимается со старшей дочкой. «Моя любовь», — гладит Лобода дочь по голове. «Твоя любовь уже братика ждет», — говорит дочь. «Так, тихо», — смеется певица.
Похожее видео появилось и в сториз певицы. «Моя маленькая девочка», — обнимает Лобода дочь. «Твоя взрослая девочка уже братика ждет», — отвечает та.
Напомним, что недавно Лобода публиковала старые беременные фото. Весной 2018 года певица родила своего второго ребенка — дочку Тильду. Свою беременность она скрывала до седьмого месяца.
Кстати, певица Таисия Повалий сообщила о рождении внука. Она, как пишут росСМИ, заявила об этом со сцены, отметив, что мальчик родился несколько недель назад.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.