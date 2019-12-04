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Шоу-бизнес

Братика ждет: дочь Лободы намекнула на беременность певицы (фото, видео)

10:11 4 декабря 2019 344
Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая недавно снялась в клипе Тилля Линдеманна, заподозрили в беременности и уже начали поздравлять.

Певица сама спровоцировала эти слухи опубликовав видео в Instagram видео, на котором обнимается со старшей дочкой. «Моя любовь», — гладит Лобода дочь по голове. «Твоя любовь уже братика ждет», — говорит дочь. «Так, тихо», — смеется певица.

Похожее видео появилось и в сториз певицы. «Моя маленькая девочка», — обнимает Лобода дочь. «Твоя взрослая девочка уже братика ждет», — отвечает та.

Лобода

Напомним, что недавно Лобода публиковала старые беременные фото. Весной 2018 года певица родила своего второго ребенка — дочку Тильду. Свою беременность она скрывала до седьмого месяца.

Кстати, певица Таисия Повалий сообщила о рождении внука. Она, как пишут росСМИ, заявила об этом со сцены, отметив, что мальчик родился несколько недель назад.

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