Происшествия

Пожар в одесском колледже: в Одессе похоронили еще двух погибших (фото)

В четверг, 26 декабря, в Одессе простились с двумя 16-летними учащимися колледжа, Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной, погибшими во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря. Девушек хоронили в закрытых гробах, которые были выставлены в Валиховском переулке, возле морга.

На траурную церемонию пришло много людей — родственники, друзья, студенты, а также люди, не знавшие девушек лично, но принимавшие участие в судьбе потерпевших.

Екатерина Пьяночкина

Юлия Маркина

Напомним, накануне в Одессе простились с 16-летним студентом колледжа Кириллом Трофимчуком. Церемония прошла в центре города — верхнем храме Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора. Во время пожара юноша был на 5-м этаже здания, где было занятие по высшей математике. Мать Кирилла рассказала «ФАКТАМ», что сын успел позвонить ей и проститься, сказав, что задыхается от дыма. Кирилл — второй ребенок, которого потеряла семья — его старший брат Илья умер от онкологической болезни в 16 лет.

В пятницу, 27 декабря, должны состояться похороны директора Института морской биологии Бориса Александрова и его помощницы Галины Иванович. По словам вдовы Лианы Александровой, траурная церемония пройдет в помещении факультета биологии Одесского национального университета им. Мечникова.

В настоящее время в больницах Одессы остаются трое пострадавших во время пожара. Как сообщили «ФАКТАМ» в мэрии города, один потерпевший находится в ГКБ № 1, двое — сотрудники ГСЧС — в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время масштабного пожара в одесском колледже погибли 16 человек.



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