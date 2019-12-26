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Пожар в одесском колледже: в Одессе похоронили еще двух погибших (фото)
В четверг, 26 декабря, в Одессе простились с двумя 16-летними учащимися колледжа, Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной, погибшими во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря. Девушек хоронили в закрытых гробах, которые были выставлены в Валиховском переулке, возле морга.
На траурную церемонию пришло много людей — родственники, друзья, студенты, а также люди, не знавшие девушек лично, но принимавшие участие в судьбе потерпевших.
Напомним, накануне в Одессе простились с 16-летним студентом колледжа Кириллом Трофимчуком. Церемония прошла в центре города — верхнем храме Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора. Во время пожара юноша был на 5-м этаже здания, где было занятие по высшей математике. Мать Кирилла рассказала «ФАКТАМ», что сын успел позвонить ей и проститься, сказав, что задыхается от дыма. Кирилл — второй ребенок, которого потеряла семья — его старший брат Илья умер от онкологической болезни в 16 лет.
В пятницу, 27 декабря, должны состояться похороны директора Института морской биологии Бориса Александрова и его помощницы Галины Иванович. По словам вдовы Лианы Александровой, траурная церемония пройдет в помещении факультета биологии Одесского национального университета им. Мечникова.
В настоящее время в больницах Одессы остаются трое пострадавших во время пожара. Как сообщили «ФАКТАМ» в мэрии города, один потерпевший находится в ГКБ № 1, двое — сотрудники ГСЧС — в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время масштабного пожара в одесском колледже погибли 16 человек.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.