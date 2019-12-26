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РосСМИ сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
У актрисы и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, которая находится в реанимации, развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией.
Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственный источник в больнице.
Инсайдер канала утверждает, что все произошло на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Также отмечается, что у актрисы начались отеки нижних конечностей из-за проблем с почками.
Волчек по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ, ее коллеги на вопросы журналистов отказываются отвечать.
Напомним, что 86-летняя Галина Волчек была доставлена в больницу 23 декабря с воспалением легких. По данным СМИ, актриса находится в медикаментозной коме.
Также ранее сообщалось, что врачи не могут приступить к активному лечению актрисы, ведь ее организм сильно ослаблен.
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