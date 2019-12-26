Украина

В преддверие громкого судебного процесса в Нидерландах по делу о сбитом «Боинге» MH17 и гибели 298 человек руководство Украины приняло неожиданное решение. Были уволены руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины.

Об увольнении прокуроров, входящих в международную следственную группу, сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган. Она уточнила, что информацию получила не из Украины, а от коллег из Нидерландов.

Также по словам Сарган, новый генпрокурор не нашел времени встретиться с главой международной следственной группы, специально прилетевшим в Киев. Все эти решения в совокупности дают основания считать, что Украина заняла двусмысленную позицию в деле МН-17.

«Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ „слить“ следствие», — считает Сарган.

Напомним, международная Объединенная следственная группа (JIT) была создана специально для расследования дела о сбитом «Боинге» в 2014 году. В группу входили представители пяти стран: Украины, Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии. Суд по делу о «Боинге» должен состояться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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