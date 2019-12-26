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Клуб потребителей

Эксперты забраковали больше половины проверенных детских игрушек: как распознать подделку

17:33 26 декабря 2019 41
Детские игрушки
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В четверг, 26 декабря, в Киеве эксперты рассказали, как выбрать безопасную игрушку. По их словам, не менее половины игрушек, которые продаются в Украине (прежде всего на рынках), не соответствуют требованиям безопасности. В основном это подделки (или копии) продукции известных мировых производителей.

— В нынешнем году мы купили для проверки 135 детских игрушек, 102 из них по тем или иным причинам не соответствуют нормам, — заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в городе Киеве Виталий Караулов. — У одних отсутствует необходимая маркировка, другие не прошли испытания, которым их подвергли. Например, один из мячей оказался недостаточно устойчивым к воспламенению. А пластиковая лягушка (так называемый антистресс) вызвала возражения экспертов из-за слишком резкого запаха.

Одна из проверенных нами детских машинок при испытаниях на растяжение рассыпалась на мелкие кусочки, представляющие опасность для малышей, гантелька для младенцев издавала слишком громкие и резкие звуки. Одна из игрушек была забракована из-за того, что в ней содержание свинца превышает норму…

Любая игрушка, которая попадает в торговую сеть, должна пройти проверку на безопасность. Если товар соответствует всем требованиям, на него выдается документ, который называется «Виснавок санiтарно-епiдемioлогiчноi експертизи». Продавец по требованию покупателя обязан предоставить это документ.

— При выборе игрушки для ребенка обязательно обратите внимание на наличие маркировки, — говорит директор Украинской ассоциации индустрии игрушек Наталья Иваненко. - На легально продающихся игрушках маркировка на украинском языке. На ней должна быть указаны страна происхождения и фирма-производитель, импортер (если товар произведен за рубежом), присутствовать знак украинской сертификации в виде трилистника.

Следует помнит, что нередко при продаже подделок продавцы скачивают из интернета документацию подлинного товара, распечатывают ее для демонстрации покупателям. Распечатки несложно распознать. Так что будьте внимательны.

Не стесняйтесь понюхать игрушку — резкий запах выдает некачественные материалы, из которых зачастую изготавливают подделки.

И сохраняйте чеки. С чеком игрушки можно сдать продавцу в течение двух недель после покупки. Однако мягкие и надувные игрушки обмену не подлежат.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как выбрать безопасный матрас для детской кроватки.


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