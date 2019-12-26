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В Минобороны определились с точками разведения сил на Донбассе, но держат их в секрете
В Министерстве обороны Украины все еще не отказались от идеи отвести войска еще с трех точек на линии разграничения на Донбассе в дополнение к уже состоявшимся разведениям. Новые районы разведения сил определены, но пока не разглашаются. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Ожидается, что после отведения сил на линии разграничения появятся новые возможности для перехода населения с оккупированной территории на подконтрольную Украине. Вопрос будет обсуждаться на переговорах минской группы.
Также Загороднюк уточнил, что с 1 января 2020 года планируется объявить полное перемирие на линии разграничения. «Мы говорим о полном перемирии с 1 января», — приводит слова министра prm.ua.
Напомним, после нормандской встречи в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит разведение сил еще в трех точках на Донбассе, имеющих «важное гуманитарное значение».
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