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Спорт

«Динамо» узнало соперников на первом тренировочном сборе в Турции

18:09 26 декабря 2019 126
Динамо Киев
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

На первом учебно-тренировочном сборе, который пройдет с 16 по 28 января, киевское «Динамо», прекратившее выступления в еврокубках, проведет шесть контрольных поединков. Два из них — против македонского «Вардара» и хорватского «Хайдука» — состоятся в рамках международного турнира Gloria Cup, в котором участвуют три команды, а еще четыре спарринга будут носить статус товарищеских встреч, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Полный список соперников команды Алексея Михайличенко выглядит так: «Легия» (Польша) — 19 января, «Нефтчи» (Азербайджан) — 20 января, «Вардар» (Северная Македония) — 23 января, «Хайдук» (Хорватия) — 24 января, «Динамо» (Брест, Беларусь) — 27 января и «Кайрат» (Казахстан) — 28 января.

Напомним, что вторую часть сезона «бело-синие» начнут домашним поединком премьер-лиги против «Ворсклы» (базовый день — 22 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» вернуло из «Зари» форварда Русина.

Фото ФК «Динамо»

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