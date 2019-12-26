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Олимпийская чемпионка попросила звездного игрока НХЛ взять ее замуж (фото)
Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 и двукратная чемпионка мира по горнолыжному спорту американка Линдси Вонн совсем скоро попрощается с «холостяцкой» жизнью.
35-летняя спортсменка получила от младшего нее на пять лет канадского хоккеиста Пи-Кея Суббана (c 2009 года выступает в НХЛ, защищал цвета «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз», с нынешнего сезона — игрок «Нью-Джерси Девилз»), с которым встречается с июня 2018-го, довольно оригинальное предложение. Точнее, она… сама его сделала своему бойфренду.
«Веселого Рождества и счастливых праздников! На нашу вторую годовщину я попросила Пи-Кея жениться на мне. И он ответил „да“! Не только женщины должны получать обручальные кольца!» — написала Вонн на своей странице в Twitter, прикрепив фотографию счастливых молодоженов и руки своего жениха.
Добавим, что для Линдси это уже будет второй брак. Со своим первым мужем, также горнолыжником Томасом Вонном, она инициировала бракоразводный процесс в 2011-м после четырех лет совместной жизни. Затем с 2013-го по 2015-й Вонн встречалась с одним из самых известных гольфистов мира Тайгером Вудсом, а в 2018-м в ее жизни появился Пи-Кей Суббан.
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