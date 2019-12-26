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"Очень деликатный вопрос": Арахамия озвучил зарплатные аппетиты нардепов
Во фракции «Слуга народа» решили, что зарплата депутата должна составлять от 70 тысяч гривен. В то же время парламентарии признают, что вопрос финансового поощрения нардепов — очень деликатный. Согласно данным аппарата Верховной Рады, нынешние зарплаты парламентариев колеблются от 36 тыс. до 54 тыс. гривен в месяц, и народные избранники недовольны.
«Называют разные суммы — от 70 тыс. гривен до 100 тыс. гривен», — рассказал в комментарии журналу НВ лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Также Арахамия признал деликатность зарплатных вопросов и не смог ответить однозначно, имеет ли право депутат получать высокую зарплату в условиях бедной страны.
Напомним, ранее бывшая нардеп от «Слуги народа», а сейчас внефракционная Анна Скороход утверждала, что парламентарии от монобольшинства за «послушание» получают крупные суммы в конвертах.
А в Раде уже зарегистрирован законопроект о снижении зарплаты депутатам до 10 тысяч гривен.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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