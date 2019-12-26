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Политика

"Очень деликатный вопрос": Арахамия озвучил зарплатные аппетиты нардепов

20:58 26 декабря 2019 209
арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

Во фракции «Слуга народа» решили, что зарплата депутата должна составлять от 70 тысяч гривен. В то же время парламентарии признают, что вопрос финансового поощрения нардепов — очень деликатный. Согласно данным аппарата Верховной Рады, нынешние зарплаты парламентариев колеблются от 36 тыс. до 54 тыс. гривен в месяц, и народные избранники недовольны.

«Называют разные суммы — от 70 тыс. гривен до 100 тыс. гривен», — рассказал в комментарии журналу НВ лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Также Арахамия признал деликатность зарплатных вопросов и не смог ответить однозначно, имеет ли право депутат получать высокую зарплату в условиях бедной страны.

Напомним, ранее бывшая нардеп от «Слуги народа», а сейчас внефракционная Анна Скороход утверждала, что парламентарии от монобольшинства за «послушание» получают крупные суммы в конвертах.

А в Раде уже зарегистрирован законопроект о снижении зарплаты депутатам до 10 тысяч гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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