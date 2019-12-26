23.10 / 23.55 25.46 / 26.02
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Чего не сделаешь ради курса гривни: НБУ за день выкупил рекордные 700 миллионов долларов

22:59 26 декабря 2019 212
доллар гривня
Инф. «ФАКТОВ»

Чтобы сдержать валютный курс и не допустить чрезмерного проседания, Нацбанк массово выкупает доллары. За торговый день 26 декабря Нацбанк установил новый годовой рекорд, выкупив 700 млн «зеленых». По итогам торгового дня курсы доллара и евро стали расти.

В Нацбанке признают, что пока курс гривня/доллар падает, а национальная валюта укрепляется, есть риски, что этот процесс выйдет за приемлемые рамки. Поэтому НБУ потребовалось объявить валютный аукцион по покупке валюты в объеме до миллиарда долларов.

В Нацбанке подсчитали, что в 2019 году объемы скупки американской валюты были рекордными за последние 12 лет (с 2007 года) и составили 7,5 млрд долларов.

Как отмечают в НБУ, длительное укрепление гривни происходило под влиянием нескольких факторов. Прежде всего потому, что предложение валюты существенно превышало спрос. Причиной для этого стала скупка инвесторами гривневых облигаций Украины, привлечение внешнего финансирования госкомпаниями, а также значительные объемы валютных поступлений от экспортеров.

Напомним, специалисты валютного рынка рассказали «ФАКТАМ», что будет с курсом доллара в 2020 году.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Сериал Сваты

На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж (фото)

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны «реальные сюрпризы» нового КЗоТа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер