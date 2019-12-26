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Чего не сделаешь ради курса гривни: НБУ за день выкупил рекордные 700 миллионов долларов
Чтобы сдержать валютный курс и не допустить чрезмерного проседания, Нацбанк массово выкупает доллары. За торговый день 26 декабря Нацбанк установил новый годовой рекорд, выкупив 700 млн «зеленых». По итогам торгового дня курсы доллара и евро стали расти.
В Нацбанке признают, что пока курс гривня/доллар падает, а национальная валюта укрепляется, есть риски, что этот процесс выйдет за приемлемые рамки. Поэтому НБУ потребовалось объявить валютный аукцион по покупке валюты в объеме до миллиарда долларов.
В Нацбанке подсчитали, что в 2019 году объемы скупки американской валюты были рекордными за последние 12 лет (с 2007 года) и составили 7,5 млрд долларов.
Как отмечают в НБУ, длительное укрепление гривни происходило под влиянием нескольких факторов. Прежде всего потому, что предложение валюты существенно превышало спрос. Причиной для этого стала скупка инвесторами гривневых облигаций Украины, привлечение внешнего финансирования госкомпаниями, а также значительные объемы валютных поступлений от экспортеров.
Напомним, специалисты валютного рынка рассказали «ФАКТАМ», что будет с курсом доллара в 2020 году.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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