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Минус 141 килограмм: стали известны победители «Зважених та щасливих» (фото)
На канале СТБ состоялся грандиозный финал девятого сезона самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». Ведущей финального выпуска реалити была Анита Луценко, тренеры — Марина Боржемская и Иракли Макацария. Ранее руководитель проекта Алина Павликова намекнула «ФАКТАМ», что реалити может завершиться предложением руки и сердца.
Финальное взвешивание сезона поразило всех невероятными перевоплощениями участников! Победителями реалити-шоу стала команда розовых: Паша и Наташа заслуженно завоевали победу, скинув на двоих 141 килограмм.
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Павел Назаренко пришел на проект с весом 182 килограмма и скинул 85 килограммов. У Наташи было 118 килограммов, она сбросила 56 килограммов. Тренер — Иракли Макацария. Кроме победы в шоу и приза — 300 тысяч гривен Павел сделал предложение руки и сердца Наташе прямо на сцене финала!
— Мы очень надеялись и верили, но все равно было огромное волнение, — признались после победы Наташа и Павел. — Когда назвали проценты, было невероятное чувство счастья, гордости и благодарности нашему тренеру Иракли, что он в нас поверил, дал нам шанс и мы его не подвели.
Вторым финалистам Тамаре Мумладзе и Евгению Москаленко не хватило совсем немного, чтобы одержать победу. Вес Тамары теперь — 71 килограмм при начальном 123 килограмма, а Евгения — 79 килограммов при начальном 150 килограммов.
Домашнее похудение выиграла подопечная Марины Боржемской — Людмила Чаднова из желтой команды. Она пришла на проект с весом 144 килограмма, скинула 76 килограммов — это 52,78 процента от собственного веса! Кроме новой внутренней и внешней жизни Люда получила приз в размере 100 тысяч гривен.
— Я очень волновалась перед финальным взвешиванием, — призналась «ФАКТАМ» Людмила. — Даже сразу не поверила, когда Анита назвала мой окончательный вес. Я счастлива и готова к новой жизни. Восемь месяцев, которые я посвятила проекту, заставили меня по-новому взглянуть на все, что меня окружает и на саму себя. Назад дороги нет!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в шоу «Зважені та щасливі» вернется самая скандальная участница проекта.
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