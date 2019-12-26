23.10 / 23.55 25.46 / 26.02
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Минус 141 килограмм: стали известны победители «Зважених та щасливих» (фото)

23:23 26 декабря 2019 93
Паша и Наташа
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

На канале СТБ состоялся грандиозный финал девятого сезона самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». Ведущей финального выпуска реалити была Анита Луценко, тренеры — Марина Боржемская и Иракли Макацария. Ранее руководитель проекта Алина Павликова намекнула «ФАКТАМ», что реалити может завершиться предложением руки и сердца.

Финальное взвешивание сезона поразило всех невероятными перевоплощениями участников! Победителями реалити-шоу стала команда розовых: Паша и Наташа заслуженно завоевали победу, скинув на двоих 141 килограмм.

Читайте также: Ем сладости, хлеб и пью вино: неожиданное признание самой известной участницы «Зважені та щасливі»

Павел Назаренко пришел на проект с весом 182 килограмма и скинул 85 килограммов. У Наташи было 118 килограммов, она сбросила 56 килограммов. Тренер — Иракли Макацария. Кроме победы в шоу и приза — 300 тысяч гривен Павел сделал предложение руки и сердца Наташе прямо на сцене финала!

Паша и Наташа

— Мы очень надеялись и верили, но все равно было огромное волнение, — признались после победы Наташа и Павел. — Когда назвали проценты, было невероятное чувство счастья, гордости и благодарности нашему тренеру Иракли, что он в нас поверил, дал нам шанс и мы его не подвели.

Тамара Мумладзе

Вторым финалистам Тамаре Мумладзе и Евгению Москаленко не хватило совсем немного, чтобы одержать победу. Вес Тамары теперь — 71 килограмм при начальном 123 килограмма, а Евгения — 79 килограммов при начальном 150 килограммов.

Евгений Москаленко

Домашнее похудение выиграла подопечная Марины Боржемской — Людмила Чаднова из желтой команды. Она пришла на проект с весом 144 килограмма, скинула 76 килограммов — это 52,78 процента от собственного веса! Кроме новой внутренней и внешней жизни Люда получила приз в размере 100 тысяч гривен.

Людмила Чаднова

— Я очень волновалась перед финальным взвешиванием, — призналась «ФАКТАМ» Людмила. — Даже сразу не поверила, когда Анита назвала мой окончательный вес. Я счастлива и готова к новой жизни. Восемь месяцев, которые я посвятила проекту, заставили меня по-новому взглянуть на все, что меня окружает и на саму себя. Назад дороги нет!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в шоу «Зважені та щасливі» вернется самая скандальная участница проекта.

Читайте также: Мой организм дал сбой: шокирующие откровения бывшего участника «Зважені та щасливі»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Сериал Сваты

На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж (фото)

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны «реальные сюрпризы» нового КЗоТа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер