Когда ждать зимней погоды: синоптики уточнили прогноз на выходные

Украина

В последние дни уходящего года промозглая осенняя погода еще успеет смениться зимней, синоптики прогнозируют, что, начиная с 27 декабря, начнется похолодание. Типично октябрьская температура вернется в рамки, более характерные для зимних месяцев.

27 декабря мокрый снег с дождем ожидается в западных областях и Житомирском регионе. Там возможен небольшой мороз в темное время суток — до -2°. В Карпатах снег и 8° мороза. В остальных областях дождь. Синоптики ожидают, что температура будет держаться выше нуля, на юге возможны до +5 градусов.

Замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «ФАКТАМ», что с 28 декабря дожди со снегом постепенно перейдут в снег. Температура снизится сначала до 0, а потом и до трех градусов мороза.

29 декабря снег возможен в западных областях. По всей Украине за исключением южной части страны будет держаться небольшой мороз.

Что касается предновогодних дней, то ближе к празднику ожидается потепление. «30 декабря будет преимущественно без осадков, температура ночью — около 5 мороза, дневная — около 0. А вот 31 декабря возможно некоторое потепление — до плюс 1−3 градусов», — прогнозирует Наталья Голеня.

Каких сюрпризов ждать от погоды 1 января, в материале «ФАКТОВ» «Мороз и снег: синоптики рассказали о погоде накануне Нового года».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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