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Заявление о "сливе" следствия по делу о катастрофе МН17: появилась реакция ГПУ
Генеральная прокуратура ответила на опасения по поводу Украиной «слива» следствия по делу о крушении рейса MH17 Малайзийских авиалиний. В ведомстве прямо не опровергают увольнение прокуроров, расследовавших дело о сбитом «Боинге», но подчеркивают, что кадровые трансформации связаны с преобразованием ГПУ в Офис генерального прокурора.
Новый Офис генерального прокурора заработает с 2 января 2020 года. В ведомстве утверждают, что продолжат работу над делом о крушении рейса МН17 и гибели 28 человек.
«В Международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит семь прокуроров, а в национальную следственную группу — 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генерального прокурора», — говорится в заявлении. Также было объявлено о создании нового отдела — департамента надзора по уголовным производствам о преступлениях в условиях вооруженного конфликта.
Напомним, расследованием дела о сбитом «Боинге» Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года занимается объединенная следственная группа (JIT). Туда, кроме Украины, входят еще четыре страны, потерявшие своих граждан в авиакатастрофе. 9 марта 2020 года в Нидерландах начнется суд на основании материалов, собранных следствием.
Фото nltimes. nl
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