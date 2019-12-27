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Деньги

Доллар продолжит падение: что будет с курсом валют на Новый год 2020

8:03 27 декабря 2019 335
курс валют
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что Нацбанк выкупил рекордную сумму долларов на валютном аукционе ради стабилизации курса, эксперты прогнозируют, что гривня продолжит укрепление, но процесс снижения курса UAH/USD будет плавным и умеренным.

«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9—23,1 грн», — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Напомним, на 27 декабря Нацбанк немного ослабил гривню по отношению к доллару и евро, после того как на межбанке обе валюты — американская и европейская — резко пошли в рост. Курсы доллара и евро на торгах с утра и до закрытия торговой сессии выросли почти на 30 копеек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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