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Российские врачи поставили мужчине диагноз "беременность": как такое возможно
В России в городе Боровичи Новгородской области пожилому мужчине поставили диагноз «беременность». 53-летний житель обратился к врачам с переломом руки, в больнице ему вставили в руку штифт, а когда через год пришло время вынимать металлическую конструкцию, оказалось, что больничную документацию заполнял какой-то шутник. В выписке было указано, что пациент поступил на 23-й неделе беременности, а извлекать штифт из руки рекомендуется только после родов.
После того, как родственники пациента опубликовали выписку из карты в соцсетях, российский минздрав пообещал провести проверку в больнице.
Тем временем, в Telegram-канале «Подъем» сообщили, что больница в Боровичах и раньше отличалась крайне необычными диагнозами и способами лечения. Так, одной из пациенток в выписке указали, что покидает она больницу в состоянии «клинической смерти», а лечащий врач при этом рекомендует ей обильное питье.
Напомним, в истории уже зафиксированы случаи мужской «беременности». Так, в США транссексуал Томас Бити прославился, когда смог подарить жизнь троим детям. А в Испании у транссексуала подтвердили беременность двойней.
Фото Подъем/Telegram
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