23.19 / 23.79 25.58 / 26.37
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российские врачи поставили мужчине диагноз "беременность": как такое возможно

9:13 27 декабря 2019 281
врач
Инф. «ФАКТОВ»

В России в городе Боровичи Новгородской области пожилому мужчине поставили диагноз «беременность». 53-летний житель обратился к врачам с переломом руки, в больнице ему вставили в руку штифт, а когда через год пришло время вынимать металлическую конструкцию, оказалось, что больничную документацию заполнял какой-то шутник. В выписке было указано, что пациент поступил на 23-й неделе беременности, а извлекать штифт из руки рекомендуется только после родов.

выписка

После того, как родственники пациента опубликовали выписку из карты в соцсетях, российский минздрав пообещал провести проверку в больнице.

Тем временем, в Telegram-канале «Подъем» сообщили, что больница в Боровичах и раньше отличалась крайне необычными диагнозами и способами лечения. Так, одной из пациенток в выписке указали, что покидает она больницу в состоянии «клинической смерти», а лечащий врач при этом рекомендует ей обильное питье.

Напомним, в истории уже зафиксированы случаи мужской «беременности». Так, в США транссексуал Томас Бити прославился, когда смог подарить жизнь троим детям. А в Испании у транссексуала подтвердили беременность двойней.

Фото Подъем/Telegram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

У Зеленского обещают больше: стало известно, как на самом деле вырастут пенсии

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)

Пенсия в Украине

Можно и в 50 лет: в ПФУ разъяснили порядок выхода на пенсию одной из категорий пенсионеров

Сериал Сваты

На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер