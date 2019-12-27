- 09:12 МастерШеф-9: судьи пришли в восторг от необычных блюд победителя
- 08:59 Доллар стремительно дорожает накануне Нового года: сколько стоит валюта 28 декабря
- 08:46 «Паровозиком» по снегу: сеть повеселило видео с собаками-корги
- 08:32 В Украине официально утвердили цены на пересадку органов
- 08:31 Платье-пирожное и сельский шик: самые трендовые вещи сезона
- 08:11 Домашний майонез для новогодних салатов: легкий рецепт
- 08:10 Меган Маркл превратила свой титул в торговую марку для производства носков, футболок и карандашей
- 07:57 В Харькове мужчина поджег двери ОГА: фото и видео происшествия
- 07:40 Умер актер из "Игры престолов"
- 07:19 Появились фото Кейт Миддлтон в роддоме
- 07:19 Снег с дождем и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:56 Пенсию можно рассчитать самому: стало известно, как работает пенсионный калькулятор (инфографика)
Домашний майонез для новогодних салатов: легкий рецепт (фото)
Новогодний стол сложно представить без салатов с майонезом. Прежде всего, этот соус необходим для приготовления оливье. И все больше людей склоняются к тому, чтобы заправлять салаты домашним майонезом. Ведь в этом случае стопроцентно знаешь, какие ингредиенты используются и что в соусе все натуральное.
О том, как приготовить майонез в домашних условиях, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Узбекистана Лилия Ким.
— С помощью блендера приготовление майонеза занимает не более трех минут, — говорит Лилия Ким. — Майонез получается привычного цвета. И прекрасно подходит для салатов. Запекать с ним нельзя, так как масло при нагревании отделится. Яйцо должно быть максимально свежим.
Домашний майонез
Ингредиенты:
- 200 мл растительного масла без запаха,
- 1 свежее яйцо,
- 1 ч. л. уксуса,
- 1⁄4 ч. л. соли,
- ¼ ч. л. сахара.
Также понадобится погружной блендер и стакан для блендера (вместо стакана можно использовать пол-литровую банку).
Количество соли, уксуса можно варьировать по вкусу. Также можно добавить на выбор ½ ч. л. горчицы, выдавленный зубчик чеснока, измельченную зелень.
Приготовление
Яйцо тщательно помыть горячей водой с мылом, вытереть (это делается, для того чтобы, во-первых, немного подогреть яйцо, а во-вторых, смыть бактерии с поверхности скорлупы). Яйцо аккуратно вбить в стакан для блендера, стараясь не повредить желток. Добавить соль. Налить масло поверх яйца. Вставить ножку блендера в емкость, накрыв желток. Включить блендер на минимальной скорости. Через несколько секунд на дне стакана появится густая белая эмульсия .
Начать медленно понемногу поднимать вверх ножку блендера (и в результате поднять до максимума), следя за тем, как масло постепенно превращается в белую эмульсию. Добавить уксус, продолжая работать блендером. Готовый домашний майонез имеет очень густую консистенцию и блестящую кремовую поверхность.
Ранее Лилия Ким поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом домашнего майонеза без сырых яиц.
Читайте также: Новогодний салат в бокале, блюда из птицы и грушевый ласси: легкие рецепты (фото)
Фото из альбома Лилии Ким
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...