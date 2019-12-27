Домашний майонез для новогодних салатов: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Новогодний стол сложно представить без салатов с майонезом. Прежде всего, этот соус необходим для приготовления оливье. И все больше людей склоняются к тому, чтобы заправлять салаты домашним майонезом. Ведь в этом случае стопроцентно знаешь, какие ингредиенты используются и что в соусе все натуральное.

О том, как приготовить майонез в домашних условиях, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— С помощью блендера приготовление майонеза занимает не более трех минут, — говорит Лилия Ким. — Майонез получается привычного цвета. И прекрасно подходит для салатов. Запекать с ним нельзя, так как масло при нагревании отделится. Яйцо должно быть максимально свежим.

Домашний майонез Ингредиенты: 200 мл растительного масла без запаха,

1 свежее яйцо,

1 ч. л. уксуса,

1⁄4 ч. л. соли,

¼ ч. л. сахара. Также понадобится погружной блендер и стакан для блендера (вместо стакана можно использовать пол-литровую банку). Количество соли, уксуса можно варьировать по вкусу. Также можно добавить на выбор ½ ч. л. горчицы, выдавленный зубчик чеснока, измельченную зелень. Приготовление Яйцо тщательно помыть горячей водой с мылом, вытереть (это делается, для того чтобы, во-первых, немного подогреть яйцо, а во-вторых, смыть бактерии с поверхности скорлупы). Яйцо аккуратно вбить в стакан для блендера, стараясь не повредить желток. Добавить соль. Налить масло поверх яйца. Вставить ножку блендера в емкость, накрыв желток. Включить блендер на минимальной скорости. Через несколько секунд на дне стакана появится густая белая эмульсия . Начать медленно понемногу поднимать вверх ножку блендера (и в результате поднять до максимума), следя за тем, как масло постепенно превращается в белую эмульсию. Добавить уксус, продолжая работать блендером. Готовый домашний майонез имеет очень густую консистенцию и блестящую кремовую поверхность.

Ранее Лилия Ким поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом домашнего майонеза без сырых яиц.

Фото из альбома Лилии Ким

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