В чемпионате Мексики забит фантастический победный гол на 93-й минуте (видео)

Спорт

Неимоверной развязкой завершился первый финальный поединок чемпионата Мексики, в котором участник недавнего чемпионата мира среди клубов «Монтеррей» в компенсированное арбитром время вырвал победу у «Америки» (2:1) .

Первый тайм встречи победителя не определил. На 45-й минуте форвард хозяев поля Карлос Родригес отправил мяч в собственные ворота, а через минуту выступил в роли ассистента, и Джон Стефан Медина восстановил равенство на табло (1:1).

Победу «Монтеррею» принес аргентинец Рохелио Мори, отличившийся на 93-й минуте. Футболист принял мяч на грудь и шикарным ударом через себя отправил его в сетку ворот Гильермо Очоа. Справедливости ради отметим, что «Америка» с 53-й минуты играла в меньшинстве.

Второй матч соперников состоится 30 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил шикарный мяч в чемпионате Франции.

Фото ФК «Монтеррей»



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