23.31 / 23.92 25.70 / 26.48
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В чемпионате Мексики забит фантастический победный гол на 93-й минуте (видео)

11:20 27 декабря 2019 250
Монтеррей Америка
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Неимоверной развязкой завершился первый финальный поединок чемпионата Мексики, в котором участник недавнего чемпионата мира среди клубов «Монтеррей» в компенсированное арбитром время вырвал победу у «Америки» (2:1) .

Первый тайм встречи победителя не определил. На 45-й минуте форвард хозяев поля Карлос Родригес отправил мяч в собственные ворота, а через минуту выступил в роли ассистента, и Джон Стефан Медина восстановил равенство на табло (1:1).

Победу «Монтеррею» принес аргентинец Рохелио Мори, отличившийся на 93-й минуте. Футболист принял мяч на грудь и шикарным ударом через себя отправил его в сетку ворот Гильермо Очоа. Справедливости ради отметим, что «Америка» с 53-й минуты играла в меньшинстве.

Второй матч соперников состоится 30 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил шикарный мяч в чемпионате Франции.

Фото ФК «Монтеррей»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

У Зеленского обещают больше: стало известно, как на самом деле вырастут пенсии

Пенсия в Украине

Можно и в 50 лет: в ПФУ разъяснили порядок выхода на пенсию одной из категорий пенсионеров

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами (видео)

2020 новый год

Смена работы и большая любовь: что принесет нам год Белой Металлической Крысы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер