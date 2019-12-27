Украина

Ртутный президент: в Украине указали на непростую ситуацию, в которой оказался Зеленский

Владимир Зеленский после выборов превратился в «ртутного президента», то есть очень «обтекаемого» политика без своей стабильной политической формы, в персонажа, которого формируют внешние силы. Поэтому очень важно, чтобы Зеленский наконец сформировался как отдельный политический игрок. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный политолог Олег Саакян.

«Что такое эта форма? Это — ответственность. Ее наличие — это четкие принципы, обещания, то, за что человек несет ответственность, идеологические рамки, красные линии, конкретные показатели, которых ты хочешь достичь. Это нечто, что является прощупываемым», — объяснил политолог.

По словам эксперта, у Зеленского после прихода в политику такой формы не было, но есть надежда, что она все-таки появится. Ожидания появились после нормандской встречи в Париже, на которой Зеленскому под давлением России пришлось делать выбор между двумя политическими полюсами.

«Осенью 2019 года под давлением внешних обстоятельств ртутный президент начал принимать политическую форму. „Нормандская встреча“ заложила первый кирпич в фундамент того, чтобы Зеленский начал застывать в некой собственной фигуре… Ключевой вызов, который остается на 2020 год, это принятие Зеленским собственной формы», — подытожил политолог.

Напомним, по итогам встречи в Париже, аналитики признавали, что Зеленский смотрелся там чужеродно, как человек из иного мира и резко контрастировал с участниками переговоров.

О том, какие выводы были извлечены из президентских переговоров в Париже, читайте в интервью «ФАКТОВ» «Встреча с Путиным стала важным уроком для Зеленского, дрейф в сторону России уже невозможен».

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