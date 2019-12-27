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Мир

В России геям запретили сдавать донорскую кровь

12:20 27 декабря 2019 213
Донор
Инф. «ФАКТОВ»

В российской Самаре областная станция переливания крови запретила геям, а также «наркоманам» и «проституткам» сдавать донорскую кровь. Кстати, в России, впрочем, как и в Украине, лишь 14 процентов граждан готовых к принятию гомосексуализма обществом.

Как сообщает «Дождь», все три категории россиян внесены в группу риска, которым пожизненно запрещено сдавать кровь. Так, в сообщении, размещенном на сайте областной станции переливания крове в разделе «абсолютные ограничения для сдачи крови» указываются «инфекционные заболевания» (СПИД, ВИЧ-инфекции) и «лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)». Сообщается, что люди из этих категорий были внесены в «группу риска» в 2001 году, но уже в 2008 году российский Минздрав внес изменения в свой же приказ, и исключил эти слова из закона.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России на Кубани молодой казак забил до смерти пожилую гомосексуальную пару.


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