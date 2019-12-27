В России геям запретили сдавать донорскую кровь

Мир

В российской Самаре областная станция переливания крови запретила геям, а также «наркоманам» и «проституткам» сдавать донорскую кровь. Кстати, в России, впрочем, как и в Украине, лишь 14 процентов граждан готовых к принятию гомосексуализма обществом.

Как сообщает «Дождь», все три категории россиян внесены в группу риска, которым пожизненно запрещено сдавать кровь. Так, в сообщении, размещенном на сайте областной станции переливания крове в разделе «абсолютные ограничения для сдачи крови» указываются «инфекционные заболевания» (СПИД, ВИЧ-инфекции) и «лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)». Сообщается, что люди из этих категорий были внесены в «группу риска» в 2001 году, но уже в 2008 году российский Минздрав внес изменения в свой же приказ, и исключил эти слова из закона.

В Самаре областная станция переливания крови запретила геям сдавать донорскую кровь https://t.co/1JwxWREKzn — Телеканал Дождь (@tvrain) December 27, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России на Кубани молодой казак забил до смерти пожилую гомосексуальную пару.





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