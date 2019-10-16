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Украина и Россия оказались самыми "отсталыми" в Европе по уровню толерантности к гомосексуализму
Количество граждан Украины, готовых к принятию гомосексуализма обществом, на сегодня не превышает 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Pew Research в европейских странах. Напомним, в Украине пытались на законодательном уровне запретить «публичную демонстрацию сексуальной ориентации.
Отмечается, что такой же уровень толерантности к гомосексуализму продемонстрировали и россияне, и он оказался самым низким на континенте.
В лидеры вышли Швеция, где мнения о необходимости принятия гомосексуализма обществом придерживаются 94% респондентов и Нидерланды — 92%, а вот соседней с Украине Болгарии он составляет 32%, в Словакии — 44%, в Польше — 47%.
Подводя итоги исследованию, социологи сделали вывод о том, что уровень прогрессивного отношения к людям нетрадиционной ориентации в Западной Европе все еще намного выше, чем в Восточной.
Напомним, ранее президент России оскандалился неуместным заявлением о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. В интервью интервью британской газете Financial Times он заявил, что россиянам традиционные для европейцев взгляды «не подходят», однако заверил, что в России относятся к гомосексуалистам «спокойно». В то же время в России нередки случаи агрессивной гомофобии. Так, в 2017 году неизвестные напали на активистов ЛГБТ-движения и журналистов на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
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