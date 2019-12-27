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В США заговорили о миротворцах на Донбассе
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, ранее указавший на признаки, которые свидетельствуют о желании России уйти из Донбасса, считает имеющим смысл введение на оккупированные территории международной миротворческой миссии.
«Урегулирование в Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы уйдут, а Украина, в конечном итоге, восстановит свой контроль», — заявил дипломат в интервью «Зеркалу недели. Украина». По его словам, одним из элементов этого процесса могло бы быть введение на отдельные территории Донецкой и Луганской областей международных сил.
«Эта идея одно время была на слуху, и я слышал, что министр иностранных дел Украины недавно вновь вспомнил об этой возможности. Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним», — добавил руководитель дипмиссии.
По мнению Уильяма Тейлора, решение о направлении миссии должен утвердить Совет Безопасности ООН. «Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить контингент. В средине Европы продолжается вооруженный конфликт и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить», — отметил он и добавил, что без решения проблемы Донбасса и Крыма хороших отношений между США и Россией, а также Евросоюзом и Россией быть не может.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Уильям Тейлор считает, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета может оказаться сложнее, чем казалось следствию, и что министр внутренних дел Арсен Аваков, возможно, и сам не уверен в причастности к преступлению тех лиц, которые были задержаны как подозреваемые. По его словам, глава МВД Украины запросил международную помощь у ряда стран в расследовании дела.
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