Россия внезапно поддержала скандальную «поправку Геруса»

Политика

Ограничение импорта электроэнергии из России, который начался вследствие инициативы главы Комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, является неконструктивным шагом. Об этом в эфире российского телеканала заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак, комментируя подписание соответствующего закона президентом Украины Владимиром Зеленским. Также глава Минэнерго РФ заявил, что надеется, что действие «поправки Геруса» будет восстановлено в полном объеме.

«Такие решения не конструктивны. Надеемся, что когда-то это решение будет отменено», — заявил Новак.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» № 330-IX. Верховная Рада приняла этот закон 4 декабря 2019 года. Он устанавливал некоторые ограничения на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на «внутрисуточном рынке», но сохраняет беспрепятственную возможность импорта электроэнергии из России на рынке «на сутки вперед». Сегмент рынка «на сутки вперед» является ценообразующим для украинского рынка электроэнергии. Еще одна норма закона предоставляет Кабмину право отменять запрет по импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Напомним, начавшийся с 1 октября коммерческий импорт электроэнергии из России, стал возможным из-за внесения правки в закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Инициатором правки является руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

В ноябре среднесуточный импорт электроэнергии из России увеличился в сравнении с октябрем в три раза — 12 млн кВт/ч. Вследствие роста импорта электроэнергии из РФ оператор системы передач электроэнергии компания «Укрэнерго» была вынуждена неоднократно останавливать работу украинских АЭС, ТЭС и ГЭС. Демпинговые поставки электроэнергии из России привели к искусственному ограничению выработки украинскими производителям. В частности, государственная компания «Энергоатом» уже оценила недополученную выручку от этих ограничений в 100 млн грн.

Ранее высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и САП открыть уголовное производство в отношении главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса по факту государственной измены и злоупотребления властью при принятии решения об импорте электроэнергии из России.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter