Деньги

Доллар перед выходными резко подорожал: что происходит с курсом валют

После того, как Национальный банк Украины вмешался в ситуацию на валютном рынке, там произошла смена курсовых тенденций. По данным мониторинга РБК-Украины, в обменных пунктах курс продажи доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 74 копейки до 24,02 гривен, а курс евро — на 78 копеек (до 25,65 гривен).

На наличном рынке по состоянию на 12:00 средний курс покупки доллара составлял 22,46 гривен (26 декабря — 22,99 гривен), продажи — 24,02 гривен (26 декабря — 23,28 гривен). Точно так же повысился и средний курс покупки евро — до 25,84 гривен (26 декабря — 25,36 гривен), продажи — 26,65 гривен (26 декабря — 25,83 гривен).

В крупнейших банках курс покупки доллара в полдень составлял 23,55−23,95 гривен.

Отметим, что официальный курс доллара, установленный Нацбанком на последнюю пятницу 2019 года, повысился по сравнению с четвергом с 23,30 гривен до 23,66 гривен за доллар.

Напомним, после того, как за торговый день 26 декабря Нацбанк выкупил на межбанковском рынке 700 млн долларов США, курсы доллара и евро стали расти. Также в НБУ подсчитали, что в 2019 году объемы скупки американской валюты были рекордными за последние 12 лет (с 2007 года) и составили 7,5 млрд долларов.

О дальнейших тенденциях на рынке читайте в «ФАКТАХ» «Доллар продолжит падение: что будет с курсом валют на Новый год 2020».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter