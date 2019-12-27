23.43 / 24.02 25.87 / 26.63
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве загорелась церковь: первые фото и видео ЧП

15:46 27 декабря 2019 180
В Киеве загорелась церковь: первые фото и видео ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Дарницкой площади произошло возгорание деревянного православного храма. В районе пожара наблюдается сильное задымление. Напомним, минувшим летом произошел пожар в Свято-Троицкой церкви в Богуславе под Киевом — в храм ударила молния.

Как сообщают очевидцы в городском паблике dtp.kiev.ua, спасатели уже приступили к ликвидации пожара.

В комментариях к опубликованным фото пользователи сети сообщили, что горящая церковь является единственным храмом Украинского патриархата в этом районе.

Один из подписчиком отметил, что по его данным, храм был построен без разрешительных документов и называет подобные культовые постройки «новым видом рейдерства».

«Выбираем место покруче (парк например) и ставим без каких-либо документов и разрешений там вот такую голубятню. Начинаем со всей силы молится… Таким нехитрым путём за пять-десять лет собираем нужную сумму на дозвола и капитальный храм и вуаля… Важно громко орать „руки прочь от Бога“ всем проверяющим органам и инспекциям», — написал он.

Также появилось видео с места событий.

Как сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе в Киеве возник пожар в многоэтажном доме на Подоле, по переулку Апрельский, 6, на Мостицком массиве, а 13 декабря пожар вспыхнул в доме по улице Старонаводницкой на Печерске.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

путин

Путин скоро уйдет с Донбасса: в США назвали сроки

Пенсия в Украине

У Зеленского обещают больше: стало известно, как на самом деле вырастут пенсии

Гороскоп

Козерога ждет сюрприз, а Льва — успех: гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Доллар перед выходными резко подорожал: что происходит с курсом валют

Доллар перед выходными резко подорожал: что происходит с курсом валют

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер