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В Киеве загорелась церковь: первые фото и видео ЧП
В Киеве на Дарницкой площади произошло возгорание деревянного православного храма. В районе пожара наблюдается сильное задымление. Напомним, минувшим летом произошел пожар в Свято-Троицкой церкви в Богуславе под Киевом — в храм ударила молния.
Как сообщают очевидцы в городском паблике dtp.kiev.ua, спасатели уже приступили к ликвидации пожара.
В комментариях к опубликованным фото пользователи сети сообщили, что горящая церковь является единственным храмом Украинского патриархата в этом районе.
Один из подписчиком отметил, что по его данным, храм был построен без разрешительных документов и называет подобные культовые постройки «новым видом рейдерства».
«Выбираем место покруче (парк например) и ставим без каких-либо документов и разрешений там вот такую голубятню. Начинаем со всей силы молится… Таким нехитрым путём за пять-десять лет собираем нужную сумму на дозвола и капитальный храм и вуаля… Важно громко орать „руки прочь от Бога“ всем проверяющим органам и инспекциям», — написал он.
Также появилось видео с места событий.
Как сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе в Киеве возник пожар в многоэтажном доме на Подоле, по переулку Апрельский, 6, на Мостицком массиве, а 13 декабря пожар вспыхнул в доме по улице Старонаводницкой на Печерске.
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