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В Киеве горела многоэтажка на Подоле, есть жертвы
В Киеве горит возник пожар в многоэтажном доме на Подоле, по переулку Квитневому на Мостицком массиве.
Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что возгорание возникло на 9 этаже 16-этажного здания. Напомним, 13 декабря пожар вспыхнул в доме по улице Старонаводницкой на Печерске.
Пожар был локализован в 21:19. На тот момент стало известно о гибели в огне двух человек — их тела нашли в сгоревшей квартире.
Из дома эвакуировали 15 человек.
Причину возгорания устанавливают.
В ГСЧС опубликовали фото с места инцидента.
Напомним, 16 декабря в Киеве загорелась недостроенная высотка в Оболонском районе. Столб дыма был виден из разных районов столицы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
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