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Происшествия

В Киеве горела многоэтажка на Подоле, есть жертвы

22:34 20 декабря 2019 25
В Киеве горела многоэтажка на Подоле, есть жертвы
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве горит возник пожар в многоэтажном доме на Подоле, по переулку Квитневому на Мостицком массиве.
Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что возгорание возникло на 9 этаже 16-этажного здания. Напомним, 13 декабря пожар вспыхнул в доме по улице Старонаводницкой на Печерске.

Пожар был локализован в 21:19. На тот момент стало известно о гибели в огне двух человек — их тела нашли в сгоревшей квартире.

Из дома эвакуировали 15 человек.

Причину возгорания устанавливают.

В ГСЧС опубликовали фото с места инцидента.

Напомним, 16 декабря в Киеве загорелась недостроенная высотка в Оболонском районе. Столб дыма был виден из разных районов столицы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

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