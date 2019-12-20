Происшествия

В Киеве горела многоэтажка на Подоле, есть жертвы

В Киеве горит возник пожар в многоэтажном доме на Подоле, по переулку Квитневому на Мостицком массиве.

Прибыв на место возгорания, спасатели установили, что возгорание возникло на 9 этаже 16-этажного здания. Напомним, 13 декабря пожар вспыхнул в доме по улице Старонаводницкой на Печерске.

Пожар был локализован в 21:19. На тот момент стало известно о гибели в огне двух человек — их тела нашли в сгоревшей квартире.

Из дома эвакуировали 15 человек.

Причину возгорания устанавливают.

В ГСЧС опубликовали фото с места инцидента.

Напомним, 16 декабря в Киеве загорелась недостроенная высотка в Оболонском районе. Столб дыма был виден из разных районов столицы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.



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