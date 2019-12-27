СМИ сообщили о назначении Беспалова в Фонд госимущества: что происходит?

Украина

В то время как Национальное антикоррупционное бюро рапортует о том, что сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления бывшим должностным лицам «Черкассыоблэнерго», глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко приближает их к себе в качестве советников, назначая в наблюдательные советы облэнерго. Об этом сообщает сайт «Сomments.ua».

Речь идет об Алексее Беспалове, недавно назначенном членом набсоветов подконтрольных государству «Черкассыоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго».

11 декабря 2019 года на официальном сайте ФГИ появилась информация о ротации членов набсовета «Одесского припортового завода», о чем подчиненные Сенниченко сообщили даже на странице ведомства в Facebook. По этой логике, по мнению автора материала, на следующий день те же платформы должны были отрапортовать о назначении Беспалова, но этого не произошло. Автор не исключает, что широкая огласка этого назначения может вызвать резонанс.

Автор материала напомнил о расследовании выведения государственных средств на счета частной компании «Енергомережа», проведенном журналистами «Громадського», в котором фигурировало имя Беспалова.

По информации СМИ, Беспалов якобы имел влияние не только на «Николаевоблэнерго», но и на прочие компании, подконтрольные Дмитрию Крючкову — «Запорожье-», «Харьков-», «Черкассы-» и «Николаевоблэнерго». Автор предполагает, что теперь Беспалов сможет влиять на приватизацию государственных компаний под крылом главы ФГИ, причем расследование НАБУ, которое может касаться советника, этому не мешает.

В материале отмечен факт, что Алексей Беспалов получил полномочия по разработке предложений приватизации облэнерго, что может указывать на заведение под свой контроль теневых схем облэнерго.

Напомним, В 2015 году облэнерго, находившиеся в управлении Фонда госимущества, заключили с компанией «Енергомережа» договоры о переуступке долгов крупных предприятий — потребителей услуг. В результате «Енергомережа» получила на счета компании средства предприятий для расчетов с облэнерго и перевела их частным лицам и компаниям. Вследствие чего государство понесло ущерб на миллионы долларов.

В отношении должностных лиц «Черкассыоблэнерго» и «Харьковоблэнерго» выдвинуты обвинения детективами НАБУ в уголовном производстве по фактам завладения средствами предприятий энергетического сектора экономики и злоупотребления служебным положением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter