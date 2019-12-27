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Крушение самолета в Казахстане: появились новые данные о погибших и запись переговоров пилота
Официальные власти Казахстана подтвердили гибель 12 человек в результате крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air 27 декабря (ранее сообщалось о 14 погибших). Кроме того, 53 человека были госпитализированы. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД страны, в числе погибших числится командир экипажа Марат Муратбаев.
«Всего в результате происшествия по состоянию на 12:30 (по местному времени) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа», — говорится в сообщении.
Состояние как минимум 18 из 53 пострадавших оценивается как тяжелое.
Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал стенограмму последних переговоров пилота разбившегося в Казахстане лайнера, которые тот вел с диспетчерами аэропорта Алма-Аты перед взлетом. Из нее следует, что воздушное судно готовилось к взлету в штатном режиме.
Диспетчер (Д): «Bek Air 2100, Алматы-Вышка. Рулите. <…> Bek Air 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлет по команде».
Пилот (П): «Bek Air 2100, к взлету готовы».
Д: «Bek Air 2100, понял, ждите».
Д: «Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 05 правая, взлет разрешаю».
П: «05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!»
Д: «Доброго пути!»
Всего на борту потерпевшего крушение самолета находилось 5 членов экипажа и 95 пассажиров, в т.ч. двое граждан Украины. Украинцы получили травмы средней тяжести.
Также в списке пассажиров значатся один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китая.
По предварительным данным, причиной ЧП стал двойное касание взлетно-посадочной полосы «хвостовой» частью самолета. После этого воздушное судно потеряло высоту и врезалось в бетонное ограждение и двухэтажное здание. 28 декабря в Казахстане объявлен днем общенационального траура.
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