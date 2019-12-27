Виталий Жуковский: что известно о бывшем руководителе Морского торгового порта «Южный»?

Украина

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» (Одесская область) является самым глубоким портом и государственной стивидорной компанией № 1 в Украине (по объемам перемещения грузов). Виталий Жуковский — юрист, член одесского областного союза адвокатов, портовик, эксперт в морской отрасли, в данный момент занимает пост советника директора ГП «Морской торговый порт «Южный», а в период с 2016-го по 2018-го исполнял обязанности директора предприятия.

Карьерный старт

Виталий Жуковский начал работать рано: 13 июля 1990 года стал учеником слесаря по ремонту оборудования. Окончив техникум, получил место слесаря-ремонтника на заводе по обслуживанию АТС, где работал отец. До поступления в ВУЗ работал слесарем, помощником сварщика, страховым агентом. Будучи студентом Национальной юридической академии, наш герой подрабатывал и дворником, и кладовщиком, и сторожем.

Юридическая практика

В 2000 году, еще студентом, изучая правоведческие дисциплины в университете, получил должность юрисконсульта в группе компаний «Энергосервис». Эта организация предоставляла юридические услуги таким крупным предприятиям, как ПАО «Укртрансгаз» (газотранспортная отрасль) и ОАО «Северный ГОК» (горно-металлургическая отрасль). Молодой юрист Жуковский участвовал в судебных процессах в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Житомирской областях и АР Крым.

2003−2004 гг. были насыщенными для выпускника юридической академии. Работа в компании «Юринформ плюс» способствовала в получении реального опыта в судебных процессах. Фирма, в которой Виталий Жуковский был юрисконсультом в то время, обслуживала крупное промышленное предприятие ОАО «Азот», г. Черкассы. Одновременно в частном порядке амбициозный юрист предоставлял правоведческие услуги таким компаниям, как ГП «Турбоатом» (г. Харьков), ОАО «Криворожгаз», ОАО «Днепропетровскгаз» и др.

2004−2009 гг. Виталий, занимая должность руководителя крымского офиса в Ассоциации «Финансово-правовой союз» (г. Киев) и ООО «Производственное объединение «Рада», получил репутацию «зубастого» юриста. Эти компании осуществляли юридическую поддержу холдинга «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруты.

В этот же период Жуковский предоставлял услуги гостиничному комплексу «Ялта Интурист», пансионату «Донбасс», дому отдыха «Айвазовский» и другим.

2008−2010 гг. — по срочным договорам подряда вел правовое сопровождение строительства универсального перевалочного угольного комплекса для ЗАО СК «Авлита», г. Севастополь.

Управленец в госсекторе

2010 год стал переломным в карьере Виталия Жуковского. Назначение на должность заместителя начальника ГП МТП «Южный» по правовым вопросам в Одесской области стало той новой сферой деятельности, в которой ему удалось раскрыть свой потенциал.

В 2012 году Виталий Павлович получил лицензию на право заниматься адвокатской деятельностью.

В 2013-м начался непростой процесс реформирования портовой отрасли. Суть реформы заключалась в отмене полной государственной собственности на торговые морские порты. Предполагалось создание двухуровневой структуры, в которой управленческие функции государство оставляло за собой, а конкретно предоставление услуг порта — стивидорная деятельность — переходила в частную собственность. Подготовка Закона Украины «О морских портах» требовала исключительных знаний правовых вопросов от членов рабочей группы, в числе которых был и господин Жуковский.

2016 год — новая, более высокая позиция — исполняющего обязанности директора ГП МТП «Южный», которую Виталий Жуковский занимал до 2 июля 2018 года.

В 2017 году Виталий Павлович окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины, факультет «Управление проектами», и получил степень магистра.

В 2018 году Виталий Жуковский ушел с поста руководителя Морского торгового порта «Южный».

Сейчас Жуковский работает советником нового директора порта — Александра Олейника, назначенного на эту должность в 2019 году. Занимается кадровыми и юридическими вопросами. В интервью, которое он недавно дал интернет-изданию «Одесская жизнь», эксперт подчеркнул, что порт «Южный» давно стал ему родным домом и ему хотелось содействовать успешной деятельности предприятия в новых экономических условиях. В этой же статье он дал позитивную оценку кадровой политике действующего министра инфраструктуры и отметил профессионализм нового директора порта Александра Олейника: «Я считаю, что министр инфраструктуры Владислав Криклий совершил весьма удачный кадровый ход…» Также в материале упоминается о достаточно давнем знакомстве с Олейником, когда последний еще не был руководителем Мариупольского порта, а Жуковский не был руководителем порта «Южный».

Портовик, эксперт в морской отрасли

Виталий Жуковский имеет репутацию эксперта в морской отрасли. Еще в качестве руководителя юридического направления принимал участие во всех значимых для «Южного» проектах, обеспечивал коммуникацию между участниками процесса (грузовладельцы, поставщики, центральные и местные органы власти). В 2010 году принимал участие в международном форуме ТРАСЕКА, который проходил в Брюсселе. Как член украинской делегации представлял проект в рамках привлечения Украины к трансконтинентальному пути между Азией и Европейским союзом. Был активным участником реформы портовой отрасли 2012−2013 годов, членом рабочей группы по разработке Закона Украины «О портах».

Занимая должность руководителя «Южного», Жуковский получил опыт управления предприятием с многотысячным коллективом и оборотом в миллиарды гривен. В то время постоянными гостями предприятия были многочисленные международные делегации, министр инфраструктуры Украины, губернатор Одесской области, посол Соединенных Штатов Америки, народные депутаты Украины. Виталий Жуковский в составе различных делегаций и сам регулярно посещал США. Летом 2018-го был приглашен на прием посла США по случаю Дня Независимости США. В качестве обмена опытом посетил угольно-рудный терминал портов Гамбург и Балтимор, контейнерный терминал порта Окленд. Благодаря полученному опыту на «Южном» времен Жуковского внедрялись самые современные методы перевалки грузов, строительство новых складских площадок, проводилось обновление инфраструктуры порта.

Осенью 2017 года в самом разгаре была блокада поставок угля из Донбасса. В Украине сложилась критическая обстановка, в стране оставалось угля на 2 недели работы ТЭЦ. Ситуацию спасло то, что 13 сентября, в два часа ночи, в морской порт «Южный» прибыло первое грузовое судно Ocean Ambitious из США с энергетическим углем. На борту судна было 62 тысячи тонн антрацита для Центрэнерго. По распоряжению правительства, команда Жуковского обеспечила перевалку импортного угля из США для ПАО «Центрэнерго» в рекордные сроки. Средняя скорость разгрузки составила 33,7 тыс. тонн в сутки. Около 100 вагонов с энергетическим углем были оперативно отправлены на Трипольскую ТЭС ПАО «Центрэнерго». Пресс-служба порта сообщила: «44 часа понадобилось коллективу порта для разгрузки судна Осеаn Ambitious, которое доставило из США уголь 13 сентября. Работы завершены 15 сентября в 01:00 с опережением графика на 1,5 суток».

Компрометирующие сведения

Известно, что до момента назначения на позицию руководителя порта «Южный» Жуковский не имел репутационных пятен в биографии. После прихода на должность, с 2017 года, на порт и на самого Жуковского начались нападки со стороны нардепов от БПП и чиновников МИУ. Именно по их инициативе были запущены уголовные производства вокруг порта и его руководства. От их имени подавались различные заявления в правоохранительные органы, в том числе касающиеся конфликта интересов и превышения полномочий Жуковским. Якобы Жуковский трудоустроил в порту своих близких родственников. В 2018 году силами детективов НАБУ были проведены обыски как по месту жительства, так и по месту работы Жуковского. Однако ни по одному факту подозрение не было выдвинуто и дела до суда доведены не были. Тем не менее сам факт внимания со стороны органов стал неформальным поводом к увольнению Виталия Павловича.

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