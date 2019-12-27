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"Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража
Украина получила от «Газпрома» 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Подробности он пообещал сообщить позднее.
Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что деньги уже на украинских счетах.
«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК „Нафтогаз Украины“ получил от „Газпрома“ $ 2,9 млн компенсации по решению Стокгольмского арбитража», — отметил он.
Напомним, договоренность о выплате долга была достигнута на недавних украинско-российских переговорах, которые проводились с участием представителей Еврокомиссии.
По их итогам министр энергетики и экологии Украины Алексей Оржель подтвердил, что пакет договоренностей предусматривает отказ Украины от дальнейших судебных исков к «Газпрому». В частности, по словам министра, речь идет об иске на 12 млрд долларов, который еще не рассматривался судом.
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