23.12 / 23.36 25.64 / 26.02
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия предложила выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов – Reuters

14:54 20 декабря 2019 68
Газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

РФ предложила выплатить Украине сумму, которую определил Стокгольмский арбитраж — около 3 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные агентства Reuters.

«Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за газа между российским „Газпромом“ и украинским „Нафтогазом“, в соответствии с суммой, предложенной по решению арбитража», — говорится в сообщении.

Журналисты подали запросы в Министерство энергетики Украины и «Нафтогаз», но там от комментариев отказались, а Минэнерго России и «Газпром» вообще не ответили на запросы о комментариях.

Ранее сообщалось, что россияне могут предложить украинской стороне получить компенсацию долга в результате принудительного взыскания арестованных активов «Газпрома». При согласовании решения транзит газа через территорию Украины будет продолжен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

повышенные пенсии

Повышенные пенсии в декабре получат не все: кому увеличат выплаты (таблица)

Хоккеистки

Бросили клюшки и разделись догола: хоккеистки снялись обнаженными для календаря (фото, видео)

Пенсия в Украине

Надбавки, перерасчет и новые справки: в ПФУ ответили на ряд "нестандартных" вопросов о пенсиях

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер