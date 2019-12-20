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Россия предложила выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов – Reuters
РФ предложила выплатить Украине сумму, которую определил Стокгольмский арбитраж — около 3 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные агентства Reuters.
«Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за газа между российским „Газпромом“ и украинским „Нафтогазом“, в соответствии с суммой, предложенной по решению арбитража», — говорится в сообщении.
Журналисты подали запросы в Министерство энергетики Украины и «Нафтогаз», но там от комментариев отказались, а Минэнерго России и «Газпром» вообще не ответили на запросы о комментариях.
Ранее сообщалось, что россияне могут предложить украинской стороне получить компенсацию долга в результате принудительного взыскания арестованных активов «Газпрома». При согласовании решения транзит газа через территорию Украины будет продолжен.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!