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В России назвали новые сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
По его словам, к работам привлекут специальное судно «Академик Черский», однако его нужно подготовить для работы на Балтийском море.
«До конца 2020 года „Северный поток-2“ будет запущен. Один из вариантов — это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку», — цитирует Новака Интерфакс.
Напомним, в декабре сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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