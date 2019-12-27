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Политика

Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы

20:59 27 декабря 2019 50
Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил с воинской службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующий указ обнародован на официальном Интернет-сайте главы государства.

Решение мотивировано проведением организационных мероприятий.

Вместе с тем бывшему силовику разрешили оставить право ношения военной формы одежды.

Напомним, Рада проголосовала за отставку Василия Грицака с должности главы СБУ в июне 2019 года, а перед этим новоизбранный президент Зеленский назначил первым заместителем главы ведомства своего друга детства Ивана Баканова. В настоящее время он возглавляет СБУ.

Уже после отставки Грицака Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного совершения экс-председателем СБУ тяжких преступлений. Инициаторы открытия расследования дали показания о совершении генералом СБУ государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.

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