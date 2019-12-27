- 20:59 Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы
- 20:40 Лягушкам не спится: в Одесской области зафиксировано аномальное явление
- 20:31 В Николаеве многодетная мать выбросила новорожденного сына умирать на помойке
- 20:27 «Боюсь вернуться к прежнему весу»: откровенное признание победительницы «Зважених та щасливих»
- 20:05 Ровно 20 лет назад Борис Ельцин ушел в отставку, передав власть Владимиру Путину
- 19:56 В России назвали новые сроки запуска «Северного потока-2»
- 19:40 Дело Шеремета: Антоненко не разрешают видеться с семьей
- 19:15 "Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража
- 19:01 Новый дом и судьбоносная встреча: восточный гороскоп на 2020 год
- 18:47 Подозреваемую в госизмене спортсменку освободили для участия в обмене
- 18:40 Упал с батута: в Одессе ребенок получил серьезную травму позвоночника на аттракционе
- 18:32 Виталий Жуковский: что известно о бывшем руководителе Морского торгового порта «Южный»?
Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил с воинской службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующий указ обнародован на официальном Интернет-сайте главы государства.
Решение мотивировано проведением организационных мероприятий.
Вместе с тем бывшему силовику разрешили оставить право ношения военной формы одежды.
Напомним, Рада проголосовала за отставку Василия Грицака с должности главы СБУ в июне 2019 года, а перед этим новоизбранный президент Зеленский назначил первым заместителем главы ведомства своего друга детства Ивана Баканова. В настоящее время он возглавляет СБУ.
Уже после отставки Грицака Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного совершения экс-председателем СБУ тяжких преступлений. Инициаторы открытия расследования дали показания о совершении генералом СБУ государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?