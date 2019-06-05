Политика

В Раде приняли важные решения по увольнению Грицака, Климкина и Полторака

В среду, 5 июня, в парламентских комитетах Верховной Рады рассматривали президентские проекты постановлений об увольнении министров Степана Полторака и Павла Климкина, а также главы СБУ Василия Грицака, написавших заявления об отставке.

Как сообщает УНИАН, комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал увольнение Степана Полторака с должности министра обороны. Депутаты заявляли о том, что после увольнения Полторака министерство «обезглавливается». На заседании комитета присутствовал и сам Полторак.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что, когда Рада удовлетворит представление по Полтораку, тогда президент будет вносить представление на назначение новой кандидатуры на эту должность.

Комитет по иностранным делам поддержал проект президента относительно увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Позже документ передадут на рассмотрение Рады.

Парламентский комитет по национальной безопасности и обороны принял решение передать на усмотрение сессионного зала Рады проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя СБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже сделал несколько важных кадровых назначений в минобороны и СБУ. На должность первого заместителя председателя СБУ назначен бизнес-партнер Зеленского Иван Баканов. Сейчас он фактически руководит службой. Вместо Виктора Муженко главнокомандующим ВСУ назначен Руслан Хомчак.

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