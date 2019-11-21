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НАБУ открыло дело против экс-главы СБУ Грицака
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного совершения экс-председателем СБУ Василием Грицаком тяжких преступлений. Инициаторы открытия расследования дали показания о совершении генералом СБУ государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества. Напомним, в августе НАБУ открыло на Грицака производство по факту возможной фальсификации доказательств при расследовании уголовного производства.
25 октября Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть в отношении Грицака новое производство, в котором фигурирует экс-председатель СБУ.
При этом заявитель, обратившийся в ВАКС, сообщил, что в НАБУ в течение 24 часов после получения заявления о совершении уголовного преступления, отказывались вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Теперь же бюро исполнило соответствующее постановление суда.
Напомним, президент Зеленский продолжил кадровые чистки в СБУ и назначил Баканову нового заместителя.
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