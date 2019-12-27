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Супермаркет залило кипятком: в сеть попало видео опасного ЧП в Одессе
В Одессе произошло ЧП в супермаркете по улице Академика Королева — там зал оказался затопленным кипятком. Напомним, летом аналогичное ЧП произошло в Харькове.
В сети появилось видео с места происшествия.
Уже появилась первая версия причин случившегося — возможно, произошел порыв системы отопления.
Сотрудников уже отпустили домой, речь может идти о временном закрытии супермаркета.
Напомним, в Киеве на Шулявке в торговом центре «Аркадия» на выходе из супермаркета «Сильпо» у группы девушек-подростков случился инцидент с охраной. А в ноябре в Киеве у станции метро «Дарница» группа неопознанных пока подростков набросилась на охранников магазина.
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