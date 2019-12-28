Украина

"Слуги народа" намерены ввести в Украине обязательное накопительное пенсионное обеспечение: что об этом известно

Четыре народных депутата 9 созыва от «Слуги народа» внесли в Раду законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

Законопроект № 2683 зарегистрирован в пятницу, 27 декабря, говорится в сообщении на сайте парламента.

Указывается, что инициаторами законопроекта выступили Галина Третьякова, Вадим Струневич, Сергей Гривко и Павел Халимон.

Сам текст законопроекта пока что отсутствует.

Напомним, что классическая трехуровневая пенсионная система состоит из солидарной (Пенсионный фонд, который наполняется за счет единого соцвзноса), обязательной накопительной (параллельно с ЕСВ работающее население делает отчисления, как правило, в негосударственные пенсионные фонды) и добровольной накопительной (те же НПФ, но только по желанию отдельных граждан) частей.

Считается, что накопительный уровень (второй) — это шкатулка, в которой будут храниться деньги, дожидаясь старости своих вкладчиков. Причем, чтобы сбережения не съела инфляция, их будут инвестировать в ценные бумаги, депозиты, фондовый рынок, недвижимость и т. д. С одной стороны, это даст ресурс украинской экономике, а с другой — обеспечит украинцев относительно безбедной старостью.

С 2002 года в Украине работает первый и третий уровни системы. Пенсионная реформа, принятая парламентом в октябре 2017 года, должна была запустить второй уровень, но пока все ограничилось первый этапом, который предполагал «осовременивание» существующих выплат пенсионерам и повышение с 15 до 25 лет минимального страхового стажа (период отчислений ЕСВ в Пенсионный фонд) для выхода на пенсию в 60 лет.

Ситуация так и не сдвинулась с места, из-за того, что депутаты и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не смогли определиться с единой концепцией реформы. Еще одна причина — законы, расширяющие полномочия Нацкомиссии по надзору за негосударственными пенсфондами, так и не были приняты предыдущим составом парламента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новый министр соцполитики Юлия Соколовская также заявляла, что накопительные пенсии еще рано внедрять в Украине. В то же время предыдущий глава министерства Павел Розенко утверждал, что для запуска второго уровня уже с 2020 года есть все условия, дело только за «политическим решением Верховной Рады».

***Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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