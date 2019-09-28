Достойная пенсия в старости пока невозможна: в Кабмине сделали обескураживающее заявление

Украина

Накопительная пенсионная система, введения которой ожидали и активно обсуждали эксперты и представители общественных организаций, в краткосрочной перспективе в Украине внедряться не будет. Об этом сказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина» министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

«В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств», — сказала она, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать от правительства шагов по направлению к накопительной пенсионной системе.

По словам министра, для введения накопительной системы, которую многие считают выгодной альтернативой существующей сейчас солидарной системе, сначала нужно создать ее дизайн, а именно: кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать актуарные расчеты, будет ли это выгодно человеку.

«Плюс накопления — это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о „сплите“ — в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему», — добавила она.

Соколовская также отметила, что необходимо посмотреть на опыт других стран, чтобы перенимать только лучшие практики. По словам министра, украинцам и сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но они этого не делают.

«Поэтому стимулировать людей накапливать — это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее», — считает министр.

Агентство напоминает, что в конце февраля представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время.

В конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

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Напомним, что бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко неоднократно заявлял, что страна готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы, и в марте призывал Верховную Раду как можно скорее принять закон, необходимый для его запуска с 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам трижды пересчитают пенсии, при этом определенные группы пенсионеров ждет прибавка.

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