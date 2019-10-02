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Второй уровень пенсионной системы: стало известно, когда украинцев заставят копить на безбедную старость
Второй уровень пенсионной системы, который будет предусматривать обязательные накопительные взносы всех работающих граждан, появится в Украине не ранее 2023 года. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.
«Второй уровень — это один из пунктов программы президента Зеленского. Но его запуск — это точно вопрос не ближайшей перспективы, — отметил Хромаев. — Пока мы работаем над законопроектом, но что точно могу сказать, что запуск второго уровня не может состояться ранее 1 января 2023 года. Такой ориентир мы на данный момент закладываем в законопроект».
По словам эксперта, классическая трехуровневая пенсионная система состоит из солидарной (Пенсионный фонд, который наполняется за счет единого соцвзноса), обязательной накопительной (параллельно с ЕСВ работающее население делает отчисления, как правило, в негосударственные пенсионные фонды) и добровольной накопительной (те же НПФ, но только по желанию отдельных граждан) частей.
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С 2002 года в Украине работает первый и третий уровни системы. Пенсионная реформа, принятая парламентом в октябре 2017 года, должна была запустить второй уровень, но пока все ограничилось первый этапом, который предполагал «осовременивание» существующих выплат пенсионерам и повышение с 15 до 25 лет минимального страхового стажа (период отчислений ЕСВ в Пенсионный фонд) для выхода на пенсию в 60 лет.
По словам Хромаева, в Украине пока не готова инфраструктура, еще одно препятствие — дефицит Пенсионного фонда (168 млрд грн в 2019 году).
«Учитывая демографическую ситуацию в Украине, нужно понимать, что первый уровень у нас скорее всего будет оставаться дотационным еще очень долго, — добавил Хромаев. — Поэтому украинцам критически важно начинать думать о дополнительных пенсионных накоплениях уже сейчас».
Как известно, второй уровень пенсионной системы должен был стать ядром пенсионной реформы 2017 года. Тогда планировалось, что обязательные накопительные пенсии появятся в Украине с 2019 года, но ситуация так и не сдвинулась с места, в том числе из-за того, что депутаты и НКЦБФР не смогли определиться с единой концепцией реформы. Еще одна причина — законы, расширяющие полномочия Нацкомиссии по надзору за негосударственными пенсфондами так и не были приняты предыдущим составом парламента (новая Рада уже начала наверстывать упущенное).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новый министр соцполитики Юлия Соколовская также заявляла, что накопительные пенсии еще рано внедрять в Украине. В то же время предыдущий глава министерства Павел Розенко утверждал, что для запуска второго уровня уже с 2020 года есть все условия, дело только за «политическим решением Верховной Рады».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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