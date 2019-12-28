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Теракты в Одессе: 11 подозреваемых освободили для обмена
В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, которые обвиняются или уже осуждены за совершение террористических актов на территории Одессы и области, для будущего обмена заключенными между Украиной и Россией.
Как сообщил источник в СБУ, Приморский районный суд Одессы 27 декабря утром освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.
Всех их вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Майорское» возле Горловки, где в воскресенье состоится обмен, пишет «Думская».
Как писали «ФАКТЫ», ранее Россия потребовала также выдать в ОРДЛО в ходе обмена пленными троих обвиняемых в теракте в Харькове и четверых участников захвата админзданий в Маруполе.
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