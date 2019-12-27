В список новогоднего обмена не внесли ни одного крымчанина

Украина

После того, как российские массмедиа назвали 29 декабря возможной датой обмена удерживаемыми лицами, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в обменные списки не внесен ни один политзаключенных из Крыма.

«В списке подлежащих обмену не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных -крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 года приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Не окажется на свободе ни один из крымских политзаключенных — этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением „суда“ в свободе передвижения мэтра крымской журналистики Николая Семены», — пишет Рефат Чубаров на своей страничке в соцсетях.

По его словам, Офис президента Украины не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных. «Переговорщикам с украинской стороны было легче согласиться с доводами российских бандитов, что „по Крыму не говорим и не обсуждаем, все что там происходит, является внутренним делом России“, чем жестко отстаивать свободу всех украинских политзаключенных», — добавил глава Меджлиса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года Южный военный суд Ростова-на-Дону (Россия) приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова. Адвокаты заявляли, что российские суды приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима крымских татар лишь на основании того, что те посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы.

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