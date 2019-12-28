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Крушение самолета в Казахстане: названы предварительные причины трагедии

10:02 28 декабря 2019 325
Авиакатастрофа
Инф. «ФАКТОВ»

В МВД Казахстана озвучили несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Ведомство ведет досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании, пишет Tengrinews.kz.

«МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна», — сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и допросы пассажиров данного рейса. Также проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.

Как писали «ФАКТЫ», самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, разбился сразу после взлета. Согласно последним данным, число погибших в авиакатастрофе уже достигло 15 человек.

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