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Авиакатастрофа в Казахстане: в сеть попало трогательное видео спасения младенца из-под обломков самолета
При разборе обломков потерпевшего крушение самолета под Алматы был спасен грудной ребенок, который летел вместе с матерью. Героем дня стал полицейский Жаксылык Султанов, который и обнаружил женщину неподалеку от частного дома (находится неподалеку от аэропорта).
«Там (у дома. Ред.) лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала», — рассказал правоохранитель.
По его словам, малыш был передан медикам, поскольку спасать его нужно было быстро.
Как сообщали «ФАКТЫ», самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, разбился сразу после взлета. Согласно последним данным, число погибших в авиакатастрофе уже достигло 15 человек.
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