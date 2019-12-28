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В колонии под Киевом умер осужденный: врачей заподозрили в халатности
В исправительной колонии № 35 в Белой Церкви умер заключенный. Напомним, Минюст Украины анонсировал массовое закрытие тюрем в 2020 году.
Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины («Ненадлежащее выполнение медицинским работником профессиональных обязанностей вследствие халатного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного»).
В ходе расследования установлено, что осужденный лечился в медицинской части № 35 филиала госучреждения «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» в Киеве и Киевской области.
Проверка показала, что права заключенных там нарушались регулярно. Так, зафиксировано употребление осужденными медикаментов без установления диагноза и назначения врача, а также халатность медработников при проведении флюорографического обследования осужденных.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном бунте в СИЗО Кропивницкого, организатором которого был местный «смотрящий». Также стало известно об избиении правозащитника, который проводил собственное расследование о беспорядках в украинских тюрьмах.
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