23.69 / 24.48 26.26 / 27.27
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Луцке грабитель выстрелил в голову директору финучреждения: жуткое происшествие попало на видео

10:54 28 декабря 2019 244
Инф. «ФАКТОВ»

Резонансное вооруженное ограбление финансового учреждения, которое произошло в Луцке 27 декабря, попало на видео. Напомним, ранее под Киевом задержали опасную банду грабителей.

В кадре видно, как неизвестный в камуфляже заходит в помещение с оружием в руках и стреляет в голову директору отделения. Тот выжил (очевидно, оружие не было огнестрельным), но получил сильный стресс и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу доставили и кассира, которая также находилась в стрессовом состоянии.

На данный момент жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Полиция установила, что из финансового учреждения ничего похищено не было.

Злоумышленника ищут. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой, объединенный с проникновением в помещение»).

Напомним, накануне в Харькове опять подорвали банкомат — это уже второй подобный инцидент за последнее время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед

Доллар стремительно дорожает накануне Нового года: сколько стоит валюта 28 декабря

Доллар стремительно дорожает накануне Нового года: сколько стоит валюта 28 декабря

Пенсия в Украине

У Зеленского обещают больше: стало известно, как на самом деле вырастут пенсии

Максим Галкин

Галкин впервые рассказал о суррогатной матери для их с Пугачевой детей (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер