Происшествия

В Луцке грабитель выстрелил в голову директору финучреждения: жуткое происшествие попало на видео

Резонансное вооруженное ограбление финансового учреждения, которое произошло в Луцке 27 декабря, попало на видео. Напомним, ранее под Киевом задержали опасную банду грабителей.

В кадре видно, как неизвестный в камуфляже заходит в помещение с оружием в руках и стреляет в голову директору отделения. Тот выжил (очевидно, оружие не было огнестрельным), но получил сильный стресс и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу доставили и кассира, которая также находилась в стрессовом состоянии.

На данный момент жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Полиция установила, что из финансового учреждения ничего похищено не было.

Злоумышленника ищут. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой, объединенный с проникновением в помещение»).

Напомним, накануне в Харькове опять подорвали банкомат — это уже второй подобный инцидент за последнее время.



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