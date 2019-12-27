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Выстелил в голову: в Луцке грабитель тяжело ранил директора финучреждения (фото)
Разбойное нападение на финансовое учреждение произошло в Луцке в пятницу, 27 декабря. Злоумышленник с предметом, похожим на пистолет, зашел в учреждение и выстрелил в одного из сотрудников.
«Работник был ранен, а преступник сбежал. Никаких материальных ценностей похищено не было», — сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области.
Раненый госпитализирован, на месте работает следственно-оперативная группа. В области начата специальная полицейская операция, открыто уголовное производство по статьям, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
По информации других источников, нападение произошло на учреждение Evro Post, расположенное на улице Воли, 66. Неизвестный грабитель был одет в воинскую форму и вооружен пистолетом. Директор учреждения пытался оказать сопротивление, но преступник выстрелил ему в голову. Между тем кассирша успела спрятаться за пуленепробиваемым стеклом. В настоящий момент состояние раненого оценивается как тяжелое. Попала в больницу и кассирша — она в шоке от пережитого.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о случае в Киеве. На днях ранили в голову женщину, стоявшую возле обменного пункта.
А в конце ноября в столице группа неизвестных взорвала банкомат в Днепровском районе. Сила взрыва была такой, что полностью разнесло стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в США полиция недавно задержала 65-летнего мужчину, который ограбил банк, а затем вышел на улицу и, выкрикивая «Merry Christmas!», разбросал купюры.
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