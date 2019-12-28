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Происшествия

Мужчина до смерти забил 4-летнего сына под Киевом: в полиции показали фото изверга

11:22 28 декабря 2019 443
Избиение
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области в селе Большая Ольшанка Васильковского района мужчина до смерти побил своего четырехлетнего сына. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киевской области.

«Малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, переломом ребер, переломом костей черепа доставили в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь и от полученных травм 4-летний ребенок умер», — говорится в сообщении.

При проведении неотложного обыска по месту жительства отца ребенка работники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожими на кровь.

«По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчину. Однако он объяснить работникам полиции ничего не смог. Утверждает, что ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составило 1,57 промилле», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине. Меру пресечения на время продолжения досудебного следствия ему изберет суд.

Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи, к сожалению, не редкость в Украине. Так, недавно в селе Вовчик Лубенского района Полтавской области, пытаясь успокоить 6-месячного сына, пьяный отец забил ребенка до смерти.

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