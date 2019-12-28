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Златан Ибрагимович подписал контракт с итальянским грандом (видео)
18-кратный чемпион Италии «Милан» сообщил в Twitter о возвращении в клуб шведского нападающего Златана Ибрагимовича, попавшего в последнее время в немилость к фанатам «Мальме».
38-летний форвард подписал с «красно-черными» контракт на полгода с возможностью продления еще на сезон. За ближайшие шесть месяцев Златан, выбравший себе номер «11» на футболке, заработает 3 млн евро.
После 17 туров «Милан» с 21 очком занимает в турнирной таблице серии А лишь 11-е место.
«Я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю. Постараюсь изменить ход сезона вместе со своими товарищами по команде. Сделаю все, чтобы достичь с клубом поставленных целей», — заявил Златан Ибрагимович.
Отметим, что Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010—2012 годах, забив в 85 поединках 56 мячей. Последним клубом Златана был американский «Лос-Анджелес Гэлакси», где он играл с марта 2018 года (53 гола в 58 матчах).
Участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира играл также за «Мальме», «Аякс», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея и забив на клубном уровне более 400 мячей. Кроме того, Златан Ибрагимович с 62 точными ударами — лучший бомбардир в истории сборной Швеции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович покинул американскую лигу MLS со скандалом.
Фото Getty Images
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