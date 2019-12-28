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Теракт в Харькове: обвиняемым назначили максимальное наказание, но освободили из-под стражи (видео)
Обвиняемых в теракте в Харькове отпустили из-под стражи. Так, местный суд признал Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова виновными и приговорил к пожизненному заключению, но заменили меру пресечения на личное обязательство.
Вероятно, всех троих обвиняемых готовят к обмену на пленных, удерживаемых боевиками «ДНР» и «ЛНР».
Как писали «ФАКТЫ», 22 февраля 2015 года у харьковского Дворца спорта произошел взрыв, когда формировалась колонна по случаю годовщины Революции Достоинства. Тогда погибли четыре человека. На месте происшествия скончались активист Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко. На следующий день в реанимации умер 15-летний Даниил Дидык, а 24 февраля — 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук. Взрыв признали терактом.
Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова задержали 26 февраля 2015 года.
Ранее Россия потребовала от Украины выдать в ОРДЛО в ходе обмена пленными троих обвиняемых в теракте в Харькове и четверых участников захвата админзданий в Маруполе.
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