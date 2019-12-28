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Невозможно проехать: фуры застряли в грязи на трассе Николаев-Кропивницкий (видео)
На скандально известной автотрассе Н-14 Николаев-Кропивницкий образовалась огромная пробка из груженых фур, которые… застряли в грязи. Напомним, 29 декабря в Николаевской области сохранится дождливая погода.
Колонна авто растянулась от села Водяно-Лорино Еланецкого района в сторону Николаева.
Местное издание опубликовало видео с места событий.
Отмечается, что совсем недавно на этом отрезке открыли бетонную дорогу, однако остальные участки засыпали землей и отходами от ремонтных работ.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП под Николаевом, жертвой которого едва не стала семья с тремя детьми.
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